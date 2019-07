Il cast di Stranger Things ha un messaggio per chi ha finito di vedere la terza stagione

Se siete già in crisi d'astinenza dopo aver visto la terza stagione di Stranger Things, abbiamo quello che fa per voi. O meglio, Cary Elwes, Sadie Sink, Finn Wolfhard, Dacre Montgomery e Natalia Dyer hanno delle parole di ringraziamento (e di conforto) per voi coraggiosi binge-watcher!

Stranger Things ha appena fatto in tempo a debuttare con la sua terza stagione, che già si attende con trepidazione una quarta, lanciandosi in teorie sugli eventi appena passati e ipotizzando scenari futuri.

Nel frattempo, diversi membri del cast si sono già pronunciati su quello che è accaduto negli episodi, come i Fratelli Duffer e Maya Hawke che hanno detto la loro sul personaggio di Robin o David Harbour e la sua reazione alla 3x08, mentre alcuni attori hanno invece provato a "consolare" quegli spettatori che hanno già concluso la visione della serie, oltre che a ringraziarli per la fedeltà mostrata.

"Ragazzi, è triste, ma ce la faremo. Riusciremo a superarlo!" afferma Sadie Sink (Max Mayfield), mentre suo fratello sullo schermo, Dacre Montgomery (Billy) si dice entusiasta del percorso affrontato dal suo personaggio, e ringrazia fan, show e creatori per averlo accolto e reso parte del tutto.

"Per quei fan che sono tristi ora che hanno finito la terza stagione di Stranger Things, dovete guardare qualcosa di divertente. O rivedervi ST3, ma solo le scene divertenti!" consiglia il saggio Finn Wolfhard (Mike Wheeler).

Natalia Dyer (Nancy Wheeler) ringrazia tutti per aver seguito lo show e, anche se vorrebbe consolare il pubblico, non avendo la minima idea di quello che accadrà in seguito, non se la sente di dir nulla e fare false promesse.

Cary Elwes (Sindaco Kline), invece, ha un messaggio per chi ancora si appresta alla visione: "Io non la guarderei da solo questa stagione. È più terrificante, forte e intensa delle prime due messe insieme".

La terza stagione di Stranger Things è attualmente disponibile su Netflix. Se non lo avete già fatto, magari fate gruppo (Cary potrebbe avere ragione, non si sa mai) e correte a vederla!