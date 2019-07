Il cast di Supergirl sulla quinta stagione: 'Sarà elegante... e pericolosa'

Melissa Benoist e i suoi colleghi hanno concesso una video intervista a TV Line in occasione del San Diego Comic-Con in cui hanno parlato della quinta stagione di Supergirl, in arrivo il prossimo 6 ottobre.

La protagonista ha parlato del nuovo look del suo personaggio. "Non intendevamo fare un restyling di Supergirl" ha detto, "ma tra la frangia di Kara Danvers e il nuovo costume coi pantaloni, è quello che abbiamo fatto!"

Melissa Benoist è entusiasta del cambiamento del suo alter ego, ma non è stato l'unico argomento della conversazione. Mechad Brooks per esempio ha parlato dell'uscita di scena di James Olsen, il suo personaggio. "Andarsene è molto più difficile di quanto pensassi" ha ammesso, scherzando poi sul fatto che lui e Jeremy Jordan, di ritorno nel cast con il personaggio di Winn Schott, non compaiono mai nello stesso posto nello stesso momento. "Potremmo essere lo stesso essere umano..."

Melissa Benoist ha inoltre commentato con soddisfazione il fatto di non avere un interesse amoroso, Andrea Brooks (Eve) ha parlato della reazione dei capi alla notizia che è incinta, e Katie McGrath ha anticipato qualcosa su cosa avrebbe fatto la "sua" Lena ora che sa che Kara Danvers è Supergirl. "Non pensano mai in piccolo i Luthor, vero? Potete stare certi che qualunque cosa stia per fare sarà elegante, meravigliosa, intelligente e probabilmente anche un po' pericolosa."

Il video completo è disponibile su TVLine. Se non l'hai ancora visto, dai un'occhiata al trailer di Supergirl 5.