Il cast di The Flash teme che lo show stia andando verso la conclusione

Crisi sulle Terre Infinite sarà inevitabilmente un punto di svolta per l'intero Arrowverse e per i suoi protagonisti. Ma quali show riusciranno a tener botta dopo l'attesissimo evento? La chiusura di Arrow è già stata svelata da un po', ma quale destino attende le altre serie targate CW?

Se lo chiedono, insieme a noi, anche i protagonisti di The Flash. Lo show si avvicina alla sua sesta stagione, che andrà in onda dopo Crisi sulle Terre Infinite, e il pensiero che questo nuovo ciclo possa essere l'inizio della fine per la serie si sta insinuando inesorabile nelle menti dei protagonisti.

A rivelarlo durante un'intervista per Digital Spy è lo stesso Grant Gustin, volto di Barry Allen sin dalla prima stagione di The Flash: "Certo, siamo tutti sotto contratto per sette stagioni e questa è la sesta, così sin dall'anno scorso ho una domanda costantemente in testa, mi chiedo sempre se la settima stagione non possa essere l'ultima. Chi lo sa?"

La questione contrattuale può effettivamente essere un indizio, visto che nessuna notizia è ancora arrivata riguardo a un eventuale rinnovo dei contratti per i protagonisti della serie. Che anche The Flash si avvicini dunque alla chiusura? La sesta stagione, intanto, avrà ben due villain e porterà un bel po' di novità anche nella vita di Cisco.