Il cast di The Marvelous Mrs. Maisel commenta uno dei momenti più emozionanti dello show

La terza stagione della pluripremiata The Marvelous Mrs. Maisel è approdata il 6 dicembre su Amazon Prime Video, con diversi cambiamenti nella vita di Midge e della sua famiglia. Un evento in particolare, poi, ha scosso la loro esistenza e ha toccato anche le corde emotive degli autori, del cast e della troupe.

Se non avete recuperato la prima parte della stagione, attenzione agli spoiler.



Nel terzo episodio, in seguito a diverse difficoltà economiche, Abe (Tony Shalhoub) e Rose (Marin Hinkle) sono costretti, con grande tristezza, a dire addio al loro amato appartamento, una perdita devastante non solo per loro.



"È stato molto commovente", ha raccontato il produttore esecutivo Daniel Palladino, commentando l'ultima scena girata sul set dell'appartamento. "Sembrava che lo show fosse stato cancellato".

Anche Amy Sherman-Palladino, la creatrice dello show, ha ricordato quella serata particolare: "quando abbiamo girato l'ultima scena, c'erano tutti. L'appartamento era vuoto e tutti si stavano commuovendo e io gli ho detto 'è un set, non c'è l'acqua calda!' Però era un bell'appartamento".

La protagonista Rachel Brosnahan si è sentita di fronte "alla fine di un'epoca" e si è commossa. "Tutta la famiglia ha vissuto tante esperienze in quella casa... ho una foto molto triste di Tony Shalhoub che suona il piano nel set vuoto. Ci chiedevamo 'perché siamo così emozionati? è solo lo scheletro di un appartamento su un palcoscenico!'"

In tutto questo turbinio di emozioni, Sherman-Palladino ci ha scherzato su spiegando che un momento simile si era avuto già quando il set ha smesso di essere usato per inscenare l'appartamento di Midge, per trasformarsi in quello dei Weissman: "Non possiamo piangere ogni volta che buttiamo giù un appartamento".



A proposito dei nuovi episodi, Alex Borstein ha parlato dell'arco narrativo di Susie, il suo personaggio.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere le prime impressioni su The Marvelous Mrs. Maisel 3.