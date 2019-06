Il cast di The Walking Dead e Fear The Walking Dead sarà presente al San Diego Comic-Con

Continua il tradizionale incontro tra i fan di The Walking Dead e gli attori della serie tv durante il San Diego Comic-Con, evento aspettato con ansia tra gli appassionati delle storie di zombi create da Robert Kirkman.

Lo scrittore è una delle presenze confermate, insieme al produttore esecutivo David Alpert e a Wesley Chu, autore dello spin off ambientato in Cina dal titolo The Walking Dead:Typhoon.

Nonostante non ci siano ancora conferme su chi del talentuoso cast di attori parteciperà all'evento, possiamo azzardare qualche ipotesi: Norman Reedus, Danai Gurira e Jeffrey Dean Morgan non hanno mai nascosto la loro voglia di interagire con i fan, diventando degli ospiti fissi delle varie conventions e panel dedicati a The Walking Dead.

Per quanto riguarda Fear the Walking Dead, è molto probabile che a partecipare alla serie di Q&A ci penserà l'attore Lennie James, accompagnato da Alycia Debnam-Carey e Colman Domingo.

Recentemente finiti sotto i riflettori internazionali per notizie legate a questioni esterne ai meriti dello show, come per le critiche fatte dagli attori di The Walking dead contro la legge anti aborto della Georgia, o per la battaglia legale tra Frank Darabont e i dirigenti AMC, siamo sicuri che la troupe vorrà tornare a parlare con i fan delle avventure dei sopravvissuti all'apocalisse zombi.