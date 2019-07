Il cast di The Walking Dead 'si è spaventato' alla notizia shock della fine del fumetto

Poche settimane fa, con una mossa a sorpresa l'autore Robert Kirkman annunciava la fine del fumetto di The Walking Dead con il volume 193, uscito in America lo scorso 3 luglio, notizia che ha a quanto pare ha fatto spaventare non poco diversi membri del cast della serie AMC, giunta invece alla decima stagione.

Jeffrey Dean Morgan, interprete di Negan, ha ad esempio rivelato a IMDb: "Ammetto di essere rimasto un po' shockato e spaventato dalla notizia a sorpresa, sia come fan del fumetto che come interprete di uno dei personaggi della serie, perché non avevamo la benché minima idea si sarebbe conclusa così presto. Ho sentito però discutere del fumetto e della serie Robert Kirkman e Scott Gimple, che hanno sottolineato come lo show esista anche al di fuori dei confini dell'opera originale. Sono dunque convinto ci sia ancora molto altro da raccontare, e non solo momenti e dinamiche prese dai fumetti, ma anche cose inedite, perché abbiamo molto deviato da quella traiettoria".



Una delle più grandi deviazioni è ad esempio il Daryl Dixon di Norman Reedus, personaggio creato da zero per la serie e divenuto nel tempo uno dei fan favorite e tra i leader dei Sopravvissuti. Lo dice anche Morgan: "Daryl non esisteva nei fumetti e guarda dov'è arrivato adesso, partendo dalla primissima stagione. Finché esisteranno persone come Angela Kang, lo show continuerà, perché hanno un'idea precisa della direzione da intraprendere".



Danai Gurira ha invece dichiarato sulla fine del fumetto: "Il giorno della notizia a sorpresa ero sul set e notavo la gente che cominciava a spaventarsi e chiedere 'che cosa significa questo?!". Norman Reedus, dal canto suo, si è detto felice di questo finale: "Robert lo ha concluso proprio come si conclude la vita reale. Fosse durato ancora molto a lungo non ci sarebbe piaciuto".



Kirkman è stato comunque chiaro riguardo alla serie: "Chiunque pensi che la fine del fumetto significhi una fine per The Walking Dead alla decima stagione, stia sereno: non succederà. Sono molto felici di continuare a lavorare con Scott e Angela per capire quali altri fili del fumetto non abbiamo ancora affrontato e c'è molta storia da raccontare".



The Walking Dead 10 tornerà in onda sulla AMC il prossimo 6 ottobre 2019.