Il cast di Yellowjackets 2 parla di QUELLA scena disgustosa: 'Due persone hanno vomitato'

La showrunner di Yellowjackets ha dichiarato di non voler "causare shock fine a se stesso", e in effetti quanto visto nel secondo episodio, per quanto sconvolgente, è del tutto in linea con la qualità della serie; ma il cast non può certo dire di aver girato quella scena a occhi chiusi...

Ci riferiamo alla scena in cui Jackie, avvicinandosi al cadavere di Shauna, dice a tutti gli altri: "Lei vorrebbe che lo facessimo", dopodiché iniziano a mangiarla – tranne Ben, troppo disgustato dalla piega che stanno prendendo gli eventi per unirsi al banchetto. Gli attori Sphie Nélisse (Teen Shauna) e Jasmin Savoy Brown (Teen Taissa) hanno avuto l'occasione di discutere della dinamica in un'intervista a TheWrap.

"Adoro il modo in cui la serie introduce l'argomento della dissociazione" ha dichiarato Nélisse, "ma anche il nostro strano modo di affrontare le difficoltà, immaginandoci questa bellissima tavola romana con uva e cibo raffinato. È in questo modo che affrontiamo la disgrazia: rendendola bella". Alla domanda se fosse rimasta sorpresa dall'essere diventata la prima cannibale, questa è stata la sua risposta: "Lo ero, ma è una scelta sensata. Per quanto strana possa essere l'idea, se c'era qualcuno che poteva dare l'okay... be', quella era Jackie, la sua migliore amica. Ho adorato come sia stata lei a guidare la scena". Insomma, "mi ha fatto venire voglia di smettere di mangiare bistecche!".

Così ha aggiunto Brown: "[Il cadavere] puzzava di carne bruciata. Era ridotto in cenere e caratterizzato fa un forte odore. Si trattava di Jackfruit, con la pelle simile a carta di riso che la troupe ha schiacciato per farla sembrare di pollo... ma in realtà era la sua faccia. Oh mio Dio, è stato così strano", per poi aggiungere: "Penso che un paio di persone abbiano vomitato".

In particolare, Nélisse ha spiegato come il "cadavere" fosse composto da "orsetti gommosi, col sangue finto fatto da uno sciroppo di amido di mais, o qualcosa del genere. Quindi il sapore non era poi così male. Ma l'idea della sua proveniente... be', è così inquietante che non posso fare a meno di avere conati di vomito".

Quanto alle riprese, Brown ha avuto ulteriori problemi: "Girare il secondo episodio è stato uno dei momenti più difficili della mia vita, perché uno, due giorni dopo, uno dei miei fratelli è andato in coma ed è morto nell'arco di quarantotto ore. Quindi viaggiavo avanti e indietro da Oakland, andando a trovare i miei altri fratelli e nipoti". Per fortuna, "il mio compagno è venuto in città e mi ha supportato davvero molto. L'aspetto positivo di una perdita, d'altronde, è la rinnovata riconnessione, quindi mi sono avvicinata molti ai miei fratelli e il resto della famiglia. Il cast è stato incredibilmente di supporto". Siamo rammaricati dalla perdita dell'attrice, e le auguriamo di ritrovare l'equilibrio psicofisico. Da parte sua, Nélisse crede che la scena di cannibalismo "non riuscirà a danneggiare il mio benessere e a farmi cadere in un buco nero. Riesco a separare la vita lavorativa da quella personale".

