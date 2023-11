Il cast di Young Sheldon a pezzi per la cancellazione: 'Non smetto di piangere'

Negli anni in cui è stata trasmessa, la serie The Big Bang Theory ha portato con sé un grande quantitativo di appassionati alle vicende del gruppo di nerd capeggiati da Jim Parsons nei panni del dottor Cooper. Proprio grazie al successo del suo personaggio è stato poi realizzato lo show spin-off Young Sheldon.

Lo spettacolo si è preso il compito di trattare i primi anni giovanili dell'iconico personaggio, in modo così da dare un volto ad alcuni di quelle figure che nella serie principale sono state sempre e solo nominate, come ad esempio il padre.

Tuttavia, dopo ben sette anni dalla messa in onda, ci è giunta notizia che Young Sheldon terminerà con la settima stagione, interrompendo così la produzione. I membri del cast, come è ovvio, non hanno preso molto bene la cosa.

Nonostante ciò la giovane star Ian Armitage promette "la stagione migliore di sempre". Il piccolo attore ha poi aggiunto, riferendosi agli altri membri del cast: "Io amo la mia famiglia, ci sono anche altre 200 persone che hanno reso possibile tutto questo e sono grato a ciascuno di loro".

Reagan Revord, interprete della sorella del protagonista, sui social scrive: "Non riesco a smettere di piangere, sarete per sempre la mia famiglia".

Voi avete mai visto Young Sheldon? Cosa ne pensate? Se ve lo foste persa, ecco la nostra recensione di The Big Bang Theory 11.