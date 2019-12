Caste Rock, ecco come la stagione 2 si collega a Misery di Stephen King

La seconda stagione della serie Hulu Castle Rock ha visto Annie Wilkes, l'iconica protagonista di Misery di Stephen King, arrivare nell'immaginaria cittadina del Maine e dare il via a una serie di eventi sanguinosi. Nella serie sono presenti elementi ispirati alla sterminata bibliografia del maestro dell'horror.

Il risultato è una trama unica e originale, e molti si sono chiesti se, e come, gli eventi di Castle Rock si legano a quelli del romanzo Misery. Ora che la stagione è conclusa, possiamo provare a ricapitolare la situazione.

l primi episodi di Castle Rock sono usciti prima del previsto, mentre il finale di stagione ha mostrato Annie (Lizzy Caplan) e sua sorella Joy (Elsie Fisher) in fuga da Castle Rock dopo aver fatto saltare in aria e aver distrutto un certo numero di luoghi dove avveniva la resurrezione di esseri soprannaturali. Rinchiusa in una cabina, Anne inizia a leggere a Joy Misery's Child di Paul Sheldon, per riconquistare la sua fiducia, poi tentare di annegarla in un lago.

L'episodio si conclude con le due sorelle a un firmacopie di Sheldon, in cui Annie professa tutto il suo amore per lo scrittore e Joy si chiede se riusciranno a incontrarlo. Si scopre presto, però, che Joy non è davvero lì, ma è effettivamente morta al lago. L'oggetto dell'ossessione di Annie non è più Joy, quindi, ma Sheldon.

Questo getta le basi per la trama di Misery. Come si ricorderà, nel romanzo (portato anche al cinema con Kathy Bates nel ruolo di Annie) la donna soccorre lo scrittore dopo un incidente d'auto, per poi tenerlo segregato in casa sua dopo aver letto il suo nuovo manoscritto, obbligandolo a riscriverlo in base alle sue indicazioni.

In ogni caso, gli eventi delle due stagioni si svolgono semplicemente a Castle Rock, senza entrare nello specifico nel mondo descritto nei romanzi di Stephen King, ma cogliendo semplicemente delle suggestioni. Una nuova serie ispirata alle opere dello scrittore americano sarà Jerusalem's Lot con Adrien Brody.