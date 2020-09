Castle: i 5 migliori episodi della serie con Nathan Fillion

Andata in onda dal 2009 al 2016, la serie comedy crime Castle ha deliziato il pubblico grazie all'elettrizzante chimica tra i due attori principali. L'idea di uno scrittore che segue una detective del NYPD e l'aiuta a risolvere i casi è nata in modo divertente, ma avvincente e questo ha tenuto i fan incollati allo schermo per sette anni.

Anche se la serie non ha avuto il finale che si meritava, ha comunque immense qualità per essere riguardata. Le adorabili chiacchierate tra Richard Castle e Kate Beckett non smettono mai di intrattenere, i casi sono interessanti e l'eterno "lo faranno, non lo faranno" è sufficiente per avere una buona dose di curiosità. Se aveste voglia di vedere o rivedere questo spettacolo particolarmente adorabile, ecco i migliori 5 episodi da non perdere assolutamente.

Fuori combattimento (episodio 24, stagione 3): il finale della terza stagione è stato emozionante e sconvolgente per i fan dello show. Quando l'assassino Hal Lockwood scappa di prigione e prende la vita di Gary McCallister, quella di Kate è in pericolo. I segreti iniziano a emergere intorno alla madre di Beckett che la porta all'interno di una caccia selvaggia per ulteriori indizi e informazioni su chi ha orchestrato il crimine. L'episodio termina su quello che è forse il più grande cliffhanger che Castle abbia mai inserito, poiché i fan sono rimasti a bocca asciutta senza conoscere il destino di uno dei personaggi più importanti. Sempre (episodio 23, stagione 4): per ben quattro stagioni, i fan hanno stretto i pugni ogni volta che Castle e Beckett negano i loro sentimenti l'uno per l'altro, o semplicemente si sono rifiutati di inseguirsi romanticamente. Sempre è stato il culmine di anni di questa danza, dopo un intero episodio in cui Beckett scava ancora una volta a fondo per cercare indizi sulla morte di sua madre. Alla fine di tutto, Kate si presenta a casa di Castle e finalmente si arrendono all'amore evidente che incombeva su di loro da così tanto tempo. Nel posto sbagliato al momento sbagliato (1) (episodio 15, stagione 5): la maggior parte dei casi su cui lavorano Castle e Beckett non hanno alcun legame con loro e le loro famiglie. Ma molto spesso, come nel caso della morte della madre di Kate, si insinuano nello spettacolo e permettono di osservare episodi fantastici. Questo episodio mette in moto una serie di eventi pericolosi quando la figlia di Castle, Alexis, viene rapita insieme alla figlia del magnate egiziano Anwar El-Masri, Sara. Castle è in agonia e pronto a spostare l'Inferno e la Terra. Jackson Hunt (2) (episodio 16, stagione 5): dopo che il caso della figlia rapita non sembra portare da nessuna parte, Castle decide di prendere in mano la situazione e trovare Alexis con i suoi mezzi, incluso il viaggio a Parigi. La posta in gioco è più alta che mai, poiché la sua relazione con Beckett può subire un grave colpo, sua figlia è in pericolo e il mistero che circonda il suo rapimento sembra più strano di minuto in minuto. Veritas (episodio 22, stagione 6): è l'episodio che mette finalmente fine al caso della morte della madre di Kate. Dopo anni passati a inseguire fantasmi, persone morte e Beckett che ha quasi perso la vita, tutti sono rimasti soddisfatti quando l'uomo responsabile di tutto, il senatore Bracken, viene finalmente messo dietro le sbarre.

Vi lasciamo alle parole di Nathan Fillon riguardo alla stagione 8 di Castle. Quest'ultima è stata l'ultima stagione di Castle e non ne verranno realizzate altre.