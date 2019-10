Castle Rock 2: ecco Annie Wilkes in una nuova immagine promozionale

Hulu ha reso disponibile una nuova immagine dedicata alla seconda stagione di Castle Rock, la serie basata su alcuni tra i romanzi più celebri dello scrittore Stephen King. Il banner promozionale mostra uno dei personaggi più attesi: Annie Wilkes, la protagonista di Misery

La presenza del personaggio interpretato da Lizzy Caplan è uno degli elementi di maggiore attrattiva da parte dello show. Dopo averla osservata nel trailer di Castle Rock e successivamente nella versione estesa, e adesso giunto il momento di vederla nuovamente nella nuova immagine promozionale.

All'interno del banner - che potete visionare in calce all'articolo - spicca subito la presenza di Annie Wilkes che sembra tenere in mano un'ascia su cui è riflessa l'immagine di un'abitazione. Il personaggio presenta delle piccole macchie di sangue sul volto e uno sguardo quasi apatico che suggerisce la condizione di pazzia che caratterizza da sempre il personaggio. Sulla parte sinistra del banner si possono leggere i nomi di Stephen King e J.J. Abrams. Più sotto è presente il titolo della serie e ancora più in basso vengono riportate la data della premiere, il logo di Hulu e i contatti social.

Oltre a Lizzy Caplan, in Castle Rock 2 saranno presenti anche l'attore premio Oscar Tim Robbins, Matthew Alan, Elsie Fisher, Barkhad Abdi. L'ambientazione, invece, cambierà e si passerà da Castle Rock a Jerusalem's Lot, celebre luogo della bibliografia di King. Il debutto della seconda stagione è previsto per il prossimo 23 ottobre.