Castle Rock 2: nuovi dettagli sulle origini di Annie Wilkes con Lizzy Caplan e Tim Robbins

Con l'ingresso di John Hoogenakker nel cast di Castle Rock 2, la produzione della seconda stagione della serie antologica di Hulu basata sulle opere di Stephen King prosegue a pieno regime.

Come sappiamo, la nuova stagione vedrà Lizzy Caplan nei panni di una giovane Annie Wilkes, che un giorno sarebbe diventata la psicopatica protagonista di Misery Non Deve Morire, cult del 1990 targato Robert Reiner e tratto dal romanzo Misery, scritto ovviamente da King. Nel film, il personaggio fu interpretato da Kathy Bates.

Greg Yaitanes, che dirigerà la premiere della seconda stagione, ha dichiarato ad IndieWire: "Oltre alla premiere, dirigerò anche un'altra puntata della stagione. [Il co-creatore] Dusty [Thomason] mi ha proposto questa seconda sceneggiatura che era letteralmente troppo invitante per essere rifiutata, quindi sono doppiamente contento perché per me era già stato fantastico ricevere l'incarico di dirigere il primo episodio."

Yaitanes ha diretto il più acclamato episodio della prima stagione, l'ottavo, intitolato "The Queen", e ha detto che il team ha imparato molto da quell'esperienza: "Volevamo evolvere l'aspetto a livello visivo, stare di più con i personaggi. Una delle cose che ha funzionato bene con 'The Queen' era il punto di vista. Quell'episodio aveva un forte punto di vista del personaggio, quindi stiamo introducendolo questo fattore nella storia di Annie al fine di dare allo show maggiore più tensione. Stiamo prendendo le cose che hanno funzionato bene nella prima stagione per elevarle al prossimo livello".

Il regista ha anche parlato della produzione nella sua totalità: "Tornare quest'anno con una nuova stagione, una nuova storia, un nuovo cast - è stato epico", ha detto. "Essere la mente dietro la storia delle origini di Annie Wilkes, cavolo, per me è un vero e proprio sogno da nerd di Stephen King che diventa realtà."

Infine, ora che le riprese della premiere della seconda stagione sono terminate, il regista ha svelato che i nuovi episodi si svolgeranno "sulla scia" di quelli della stagione 1, il che significa che i vecchi personaggi sono ancora in giro da qualche parte ... anche se non ha voluto confermare nessun ritorno. "Posso solo dire che Castle Rock, intesa come città, sarà un'entità molto più presente in questi nuovi episodi. Gireremo per le sue strade e scopriremo la sua mitologia in un modo in cui la prima stagione non ha fatto."

In attesa di saperne di più, vi lasciamo ai film che compongono lo Stephen King Cinematic Universe.