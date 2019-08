Castle Rock: annunciata la data d'esordio della seconda stagione

La seconda stagione di Castle Rock ha finalmente una data per la premiere. La serie TV basata sulle opere dello scrittore Stephen King tornerà sulla piattaforma streaming di Hulu il prossimo 23 ottobre.

Dopo l'annuncio della presenza di Robin Weigert nel cast di Castle Rock, ecco arrivare la notizia che tutti i fan della serie stavano aspettando. La seconda stagione, inoltre, avrà come protagonista Lizzy Caplan che interpreterà una giovane Annie Wilkes, ovvero il personaggio a cui l'attrice Kathy Bates prestò il volto per il film Misery del 1990.

La serie TV presente su Hulu è una rivisitazione di molti personaggi e storie che sono state ideate da King. All'interno dell'immaginaria cittadina sono presenti richiami a opere celebri dell'autore, come Cujo, The Dead Zone e The Body. Da quest'ultimo è stato tratto il celebre film del 1986 Stand by Me, diretto da Rob Reiner.

Oltre a Weigert, nella nuova stagione sarà presente la new entry John Hoogenakker insieme agli attori Greg Grunberg (Heroes), Sarah Gadon (True Detective) e Alison Wright (The Americans). Mentre nella prima stagione erano presenti Andrè Holland, Tim Robbins, Jane Levy, Garrett Hedlund e Bill Skarsgård.

La produzione della serie vede coinvolta la Bad Robot Productions di J.J. Abrams (Lost) in collaborazione con Warner Bros.