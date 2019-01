Castle Rock: ecco quando partiranno le riprese della seconda stagione

Il grande successo ottenuto dalla prima stagione di Castle Rock, serie TV basata sui racconti horror di Stephen King, ha convinto i vertici di Hulu a rinnovarla per un nuovo arco narrativo. Grazie ad uno scoop di Production Weekly, apprendiamo che le riprese inizieranno prima del previsto.

La produzione della seconda stagione avrà infatti luogo a marzo e le scene saranno nuovamente girate in quel di Central Massachusetts. Confermato anche il ritorno di Sam Shaw e Dustin Thomason nelle vesti di showrunner.

Questi ultimi hanno così commentato: "Ogni stagione è costituita da una storia autoconclusiva, che ha un inizio, una parte centrale e una fine. Proprio come accade con i libri, però, il nostro intento è quello di sorprendere gli spettatori con i modi in cui i racconti si collegano tra di loro. I personaggi possono apparire in maniera sorprendente nel multiverso creato da Stephen King ed è questa l'antologia che vogliamo mostrare sul piccolo schermo."

La prima stagione di Castle Rock, disponibile nella sua interezza sulla nota piattaforma di streaming, combina l'ampiezza mitologica e la narrazione intima che caratterizzano le opere più amate di King, tessendo un'epica saga di oscurità e luce, all'interno di poche miglia quadrate nei boschi del Maine. Castle Rock è un originale thriller di suspense, una rilettura mai vista che esplora i temi e i mondi del canone di King, toccando alcune delle sue storie più iconiche e amate.