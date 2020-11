Castle Rock: La serie di Stephen King cancellata dopo la seconda stagione

Nei giorni scorsi i fan delle opere di Stephen King erano in attesa di scoprire se Castle Rock sarebbe stata rinnovata per una terza stagione: i dirigenti di Hulu hanno annunciato che la serie è stata cancellata.

Lo show antologico era ispirato a numerosi lavori del celebre scrittore del Maine, tra cui "Salem's Lot", "Misery" e "Shawshank Redemption", conosciuta in Italia come "Le Ali della Libertà". In particolare nelle puntate della seconda stagione abbiamo ritrovato il personaggio di Annie Wilkes, originariamente interpretato da Kathy Bates, mentre in questa versione ha il volto di Lizzy Caplan. Nonostante questo sembra che non vedremo la trasposizione televisiva delle restanti storie, il network televisivo ha fatto sapere che i lavori sullo show si interromperanno, anche se ancora non è stato annunciato il motivo.

Se volete comunque vedere le puntate delle due stagioni disponibili, vi ricordiamo che la serie è disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, negli episodi ci viene raccontata la storia di Castle Rock, fittizia cittadina del Maine in cui avvengono la maggior parte delle storie ideate da Stephen King. In una precedente notizia vi avevamo segnalato i collegamenti tra Misery e Castle Rock, inoltre è stata annunciata una serie con Adrien Brody ispirata alle opere di Stephen King.