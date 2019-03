Castle Rock: Lizzy Caplan, Garrett Hedlund, Elsie Fisher e Tim Robbins nel cast

Come riportato da Deadline, annunciata seconda stagione di Castle Rock si prepara ad accogliere quattro talentuose aggiunte a bordo del progetto. Nell'ordine, parliamo di: Lizzy Caplan, Tim Robbins, Garrett Hedlund e Elsie Fisher. Di seguito, trovate la descrizione dei ruoli che andranno ad interpretare.

Lizzie Caplan è stata scelta per rivestire i panni di Annie Wilkes, un'infermiera disposta a combattere con tutta se stessa contro i terribili problemi mentale presentatisi nella sua vita, nonché terribile fonte di tormento personale.

Tim Robbins sarà Reginald "Pop" Merrill, vero e proprio patriarca dell'iconica famiglia criminale, ideata dal genio letterario di Stephen King. Nella seria, il personaggio sarà malato di cancro, e dovrà vedersela con un'intensa resa dei conti nel proprio nucleo familiare.

Garrett Hedlund interpreterà John "Ace" Merrill, il temutissimo bullo di Castle Rock. Il personaggio, nel momento in cui lo incontriamo, si sta facendo strada con gli spericolati affari dello zio Pop.

Elsie Fisher sarà invece Joy, la figlia adolescente di Annie, immersa in un percorso di apprendimento, portato avanti all'interno delle mura domestiche.

La serie è prodotta dal network televisivo Hulu. Durante un'intervista, gli showrunner Sam Show e Dustin Thomason hanno così commentato cosa ci aspetta durante la prossima e attesissima seconda stagione del progetto:

"Ogni stagione è costituita da una storia autoconclusiva, che ha un inizio, una parte centrale e una fine. Proprio come accade con i libri, però, il nostro intento è quello di sorprendere gli spettatori con i modi in cui i racconti si collegano tra di loro. I personaggi possono apparire in maniera sorprendente nel multiverso creato da Stephen King ed è questa l'antologia che vogliamo mostrare sul piccolo schermo.

Le riprese per la seconda stagione di Castle Rock erano state annunciate per questo mese di marzo.