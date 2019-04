Castle Rock: una new entry nel cast della seconda stagione

La seconda stagione di Castle Rock serie tv ideata da Sam Shaw e pubblicata su Hulu, basata sulle storie di Stephen King, avrà una new entry nel cast regolare. Si tratta di John Hoogenakker. La produzione dello show, con le riprese recenti della seconda stagione, è firmata J.J. Abrams, in collaborazione con la Warner Bros.

John Hoogenakker, star della serie tv Jack Ryan, al fianco di John Krasinski, far parte del cast della seconda stagione di Castle Rock, serie ambientata nell'universo creato da Stephen King e che prende il nome dalla fittizia cittadina del Maine, combinando le narrazioni di alcuni dei personaggi più amati delle opere di King in una serie piena di luce ed oscurità.

Hoogenakker interpreterà un uomo che mantiene un rapporto complicato con il personaggio di Wilkes.



Prodotta dalla Bad Robot Productions, Castle Rock comprende nel cast André Holland nel ruolo di Henry Matthew Deaver, insieme a Tim Robbins, Jane Levy, Garrett Hedlund e il protagonista di IT di Andy Muschietti, Bill Skarsgård.

Castle Rock comprende molti dei film dello Stephen King Universe, e la serie ha ottenuto grande successo sin dalla prima stagione, grazie anche ad un cast molto ricco - le riprese sono iniziate a marzo - e con un materiale narrativo importante grazie allo splendido lavoro di partenza di Stephen King.

Presumibilmente la seconda stagione di Castle Rock sarà disponibile prima della fine del 2019.