Castle Rock: il nuovo teaser rivela la data di uscita della serie targata Hulu

Grazie ad un nuovo teaser pubblicato in data odierna da Hulu, possiamo finalmente apprendere la data di uscita di Castle Rock, serie televisiva ambientata e ispirata all’iconica città protagonista di molti degli scritti di Stephen King.

Il debutto ufficiale dello show, prodotto da J.J. Abrams in associazione con Warner Bros. Television, è dunque fissato per il 25 luglio sulla nota piattaforma di streaming. Tra i protagonisti del cast figurano André Holland, Melanie Lynskey, Sissy Spacek, Bill Skarsgård, Jane Levy e Chosen Jacobs.

La cittadina immaginaria di Castle Rock, che si trova nel Maine, è stata già usata dal celebre scrittore in numerosi racconti, tra i quali Cujo, The Dark Half, IT e Needful Things, come pure in The Body e in numerosi racconti brevi quali Rita Hayworth e Shawshank Redemption, che contengono riferimenti proprio a Castle Rock.

Al momento si hanno poche notizie sulle vicende narrate dallo show, descritto come un horror psicologico ambientato nel multiverso letterario creato da Stephen King. Questa la sinossi ufficiale:

"Castle Rock combina l'ampiezza mitologica e la narrazione intima che caratterizzano le opere più amate di King, tessendo un'epica saga di oscurità e luce, all'interno di poche miglia quadrate nei boschi del Maine. Castle Rock è un originale thriller di suspense, una rilettura mai vista che esplora i temi e i mondi del canone di King, toccando alcune delle sue storie più iconiche e amate."

