Castle Rock: i primi tre episodi della seconda stagione su Hulu prima del previsto

In anticipo rispetto a quanto precedentemente annunciato, Hulu ha diffuso sulla sua piattaforma di streaming i primi tre episodi della seconda stagione di Castle Rock, serie ispirata alle storie di Stephen King.

La seconda stagione, infatti, sarebbe dovuta arrivare sulla piattaforma di streaming digitale al ritmo di un episodio a settimana a partire da oggi, 23 ottobre 2019, e invece non solo sono stati diffusi degli episodi prima di tale data, ma parliamo di tre interi episodi. In questa seconda stagione di Castle Rock scopriremo la storia dell'antagonista di Misery; il personaggio di Annie Wilkes ha appassionato sin da subito tutti i lettori delle opere dello scrittore del Maine, anche grazie all'ottima interpretazione di Kathy Bates nel lungometraggio ispirato al romanzo Misery non deve morire. Questa volta tocca all'attrice Lizzy Caplan mostrare tutto il suo talento per dare vita a questo iconico personaggio.

Tra i cambiamenti più rilevanti di questi nuovi episodi ci sarà una diversa ambientazione e si passerà dall'immaginaria cittadina di Castle Rock a Jerusalem's Lot. Tra gli attori, oltre alla presenza della new entry Caplan, ci saranno Tim Robbins, Elsie Fisher, Matthew Alan, Barkhad Abdi; mentre durante la prima stagione erano present Bill Skarsgard, Jane LEvy, Andrè Holland, Sissy Spacek, Melanie Lynskey.

Un periodo decisamente prolifico per Stephen King, sia sul grande che sul piccolo schermo; alla fine di ottobre sarà in sala con Doctor Sleep (che verrà proiettato in anteprima al prossimo Lucca Comics), sequel di Shining, quest'ultimo di ritorno nelle sale nella sua versione estesa per soli due giorni evento. Sul piccolo schermo è arrivato anche Nell'erba alta, tratto dal romanzo scritto insieme al figlio.

Su queste pagine potete recuperare sia il trailer ufficiale che il poster di Castle Rock con al centro Lizzy Caplan.