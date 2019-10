Castle Rock: vediamo il poster dedicato alla seconda stagione

Dopo aver visto le prime immagini di Annie Wilkes in Castle Rock, i fan dei romanzi scritti dal maestro dell'orrore Stephen King potranno ammirare un nuovo poster della serie che ci racconterà la storia dell'antagonista di Misery.

Il personaggio di Annie Wilkes ha appassionato sin da subito tutti i lettori delle opere dello scrittore del Maine, anche grazie all'ottima interpretazione di Kathy Bates nel lungometraggio ispirato al romanzo. Questa volta tocca all'attrice Lizzy Caplan mostrare tutto il suo talento per dare vita a questo iconico personaggio.

Come saprete infatti nella seconda stagione dello show che andrà in onda su Hulu, la famosa infermiera giungerà a Castle Rock, dando il via ad una serie di eventi che avranno enormi ripercussioni. Nel poster promozionale, presente in calce alla notizia, possiamo vedere il volto della protagonista insieme a quella che sembra l'iconica accetta di "The Shining", mentre una inquietante luce rossa illumina la soffitta di una casa, anticipando qualche oscuro segreto. Inoltre è stato confermato che nelle prossime puntate troveremo anche la famosa cittadina di Jerusalem's Lot, apparsa in "Salem's Lot".

Ricordiamo che la seconda stagione andrà in onda a partire dal prossimo 23 ottobre, nel frattempo vi lasciamo con il trailer esteso di Castle Rock 2.