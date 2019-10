Castle Rock: un lungo viaggio in macchina nel nuovo promo della seconda stagione

Hulu ha diffuso in streaming il nuovo promo ufficiale della seconda stagione di Castle Rock, in cui possiamo letteralmente imbarcarci in un lunghissimo viaggio in macchina mentre siamo intenti ad ascoltare un po' di notizie radio.

Dopo l'emozionante primo trailer ufficiale della serie, in questo lunghissimo filmato della durata di quasi un quarto d'ora ci porta all'interno di un road trip da Castle Rock fino a Jerusalem’s Lot, mentre la stazione radio prescelta ci fa compagnia. Nel corso del promo è possibile scorgere alcuni riferimenti alle opere di King quali Stand By Me, It, Misery, Salem’s Lot e altre ancora.

Nel precedente trailer osservavamo Annie Wilkes, interpretata dall'attrice Lizzy Caplan, alle prese con la propria professione di infermiera e intenta a manifestare i tratti ossessivi tipici della sua personalità schizofrenica. Tra le scene più rappresentative quella della donna mentre prende in mano delle siringhe e le conficca su quello che probabilmente potrebbe essere il corpo di una vittima.

La data d'esordio di Castle Rock 2 è fissata per il prossimo 23 ottobre. Tra i cambiamenti più significativi ci sarà una diversa ambientazione e si passerà dall'immaginaria cittadina di Castle Rock a Jerusalem's Lot. Tra gli attori, oltre alla presenza della new entry Caplan, ci saranno Tim Robbins, Elsie Fisher, Matthew Alan, Barkhad Abdi; mentre durante la prima stagione erano present Bill Skarsgard, Jane LEvy, Andrè Holland, Sissy Spacek, Melanie Lynskey.

Un periodo decisamente prolifico per Stephen King, sia sul grande che sul piccolo schermo; alla fine di ottobre sarà in sala con Doctor Sleep, sequel di Shining, quest'ultimo di ritorno nelle sale nella sua versione estesa per soli due giorni evento. Sul piccolo schermo arriverà anche Nell'erba alta, tratto dal romanzo scritto insieme al figlio.