Castle: ecco per la serie venne cancellata dopo otto stagioni

Ci sono molti motivi per cui gli spettacoli vengono cancellati. A volte valutazioni negative o cattive valutazioni della critica contribuiscono alla cancellazione di uno spettacolo. Altre volte uno spettacolo non è così apprezzato da una rete o non ha la base di spettatori di cui ha bisogno per sopravvivere.

Insomma ci sono una miriade di ragioni che inducono una rete a dire addio ad un programma televisivo, ma cosa ha portato alla cancellazione di Castle della ABC?

La prima ragione pare essere l'indice di gradimento. La stagione 8 non è stata la migliore della serie. La situazione si è un po' ripresa verso la fine della stagione quando la trama di Loksat si accese e i due protagonisti hanno iniziato a lavorare insieme per la conciliazione. Non è stato, però, abbastanza per spostare l'ago in modo sostanziale e la ABC probabilmente, dopo un'attenta analisi, ha deciso di annullare la stagione 9.

Un altro problema pare essere collegato agli incassi. Quando uno spettacolo attira meno spettatori, guadagna anche meno con la pubblicità. Se a questo si unisce il fatto che gli spettacoli diventano più costosi con l'avanzare degli anni, spesso a causa degli stipendi dei principali attori, ecco che iniziano i problemi di budget. Sebbene sia improbabile che Castle sia stato cancellato solo a causa di problemi di denaro, hanno sicuramente contribuito alla cancellazione dello spettacolo.

Tra le magagne vi era anche la sceneggiatura che ha portato Castle ad essere uno spettacolo molto intrigante soprattutto per la relazione tra Castle e Beckett. La gente ha amato la coppia Caskett così tanto da dargli anche un soprannome. Ci sono stati alcuni importanti passi falsi con la rottura tra i due personaggi durante la stagione 8, ma il duro colpo è stato dato quando la produzione annunciò che Stana Katic era stata lasciata andare dalla serie. A quel punto, molti fan si sono sentiti presi in giro considerando lo spettacolo bello e finito anche se fosse stato rinnovato. Forse in quel momento anche ABC capì che forse era meglio chiudere davvero la serie.

La conferma di queste ragioni arrivò velatamente dal capo della ABC Channing Dungey durante una teleconferenza del 2016.

Vi lasciamo alle parole di Nathan Fillon riguardo alla stagione 8 di Castle. Quest'ultima è stata l'ultima stagione di Castle e non ne verranno realizzate altre.