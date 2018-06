Castlevania: Netflix ordina la terza stagione della serie animata!

La notizia finalmente è arrivata: Castlevania verrà rinnovata per una terza stagione da Netflix. Anche se la seconda stagione ancora non è andata in onda, il gigante dello streaming ha deciso già di avviare i lavori per la successiva.

Castlevania è l'unico adattamento tv di un videogame ad avere la certificazione "fresh" su Rotten Tomatoes e la prima stagione mandata in onda da Netflix ha avuto un successo incredibile perché davvero ben fatta. La storia si divideva in quattro episodi piuttosto lunghi e , dal momento che sono stati così ben accolti dal pubblico, l'ordine per la seconda stagione venne dato immediatamente, stavolta composta da 8 episodi.

Uno degli attori del cast vocale della serie, Richard Armitage, ha parlato di ciò che dobbiamo aspettarci in futuro, ed è stato proprio lui a dare la notizia che Castlevania è stata rinnovata per la season 3:

"Stiamo per iniziare a registrare la terza stagione. La seconda non è stata ancora mandata in onda, ma stiamo per fare la terza."

Inoltre, l'attore ha anche detto che lui sarebbe "della partita" se mai si decidesse, in futuro, di fare anche un live-action di Castlevania:

"Io amo il mio personaggio in Castlevania... È un antieroe, alcolizzato, sboccato e decisamente irritabile! Penso che sarebbe un grande live-action. Perché è un po' anarchica e allo stesso tempo divertente - insomma, non si vedono spesso vampiri eroici in quel modo. Un giorno, forse."

Che ne dite? Vorreste vedere il live-action di Castlevania? nel frattempo vi ricordiamo che la seconda stagione della serie verrà presentata quest'estate da Netflix.