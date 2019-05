Casualty: confermata l'uscita di scena di Michael Stevenson

Casualty ha confermato che Iain Dean uscirà di scena dallo show e Michael Stevenson, l'attore che lo interpreta, si prenderà ufficialmente una pausa. Stevenson ha recitato nel ruolo del paramedico dal 2012 e ha terminato di girare le sue scene ma il suo personaggio continuerà ad apparire ancora per un po' nella serie tv.

"Con enorme tristezza ma immenso orgoglio ho deciso di prendermi una pausa da questo show fantastico" ha spiegato Michael Stevenson "Recitare nel ruolo di Iain Dean è stato un vero piacere negli ultimi sei anni e ho soltanto ricordi appassionati".

"Ho riso ogni giorno e desidero ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti in Casualty per aver reso la mia esperienza indimenticabile".

Stevenson ha aggiunto:"Grazie ai fan dello show per essere stati così solidali con Iain nel corso del suo percorso con la malattia mentale".



"La risposta del pubblico è stata sorprendente e sono incredibilmente orgoglioso del lavoro e di ciò che ha fatto per la percezione e la consapevolezza della gente che c'è bisogno di parlare".

Il produttore esecutivo Simon Harper ha dichiarato:"Dopo il suo magnifico lavoro nel quale ha svolto la parte del leone nella potente trama di Casualty, Michael si sta prendendo una meritata pausa dagli impegni paramedici. Non potrei essere più orgoglioso del suo straordinario lavoro in Casualty e la porta per un suo ritorno è spalancata".

Casualty proseguirà con gli episodi dal 1° giugno. BBC One è attiva in molti progetti: tra questi Bodyguard distribuito da Netflix. Recentemente è stato distribuito il trailer di Queste oscure materie, adattamento tv con James McAvoy.