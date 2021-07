Cat People, su Netflix arriva la docuserie imperdibile per gli amanti dei gatti

È in arrivo su Netflix una docuserie da non perdere per gli amanti dei gatti intitolata Cat People, che mostrerà la vita quotidiana degli amanti dei felini di tutto il mondo.

Sappiamo che Netflix offre una vasta gamma di contenuti, dalle serie piene di azione ai documentari. Questa volta daranno agli abbonati una mini docuserie sui nostri adorabili amici felini, ovvero i gatti.



Intitolata Cat People, questo documentario ci parlerà dei proprietari di gatti di tutto il mondo, dei loro gatti e del legame speciale che li lega.



La sinossi recita: "I cani possono avere il merito di essere i migliori amici dell'umanità, ma per molte persone i gatti sono altrettanto, i nostri fedeli partner, se chiedessimo ai gatti potrebbero non ammetterlo! La serie esplora la nostra affascinante relazione con i gatti attraverso l'obiettivo di alcune delle "cat people" più straordinarie e sorprendenti del mondo, sfidando gli stereotipi negativi di cosa significhi essere un amante dei gatti e rivelando le verità fondamentali su cosa significa avere legami profondi con queste creature ferocemente indipendenti e misteriose”.



Gli spettatori possono aspettarsi cose incredibili dai gatti star dello show. Cat People presenterà al mondo i felini che sanno suonare strumenti, avviare raccolte fondi di successo e cavalcare le onde del mare.



Cat People uscirà il 7 luglio, in tema di amici animali Netflix ha rinnovato Dogs per una seconda stagione che arriverà sul servizio di streaming nello stesso giorno. Vi lasciamo con il nostro approfondimento sulle serie in arrivo a luglio su Netflix.