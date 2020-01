Cat's Cradle: per Noah Hawley è improbabile che la serie venga sviluppata da Disney

Proprio come per il film su Doctor Doom, Noah Hawley sta vedendo svanire anche la possibilità di adattare per FX la miniserie su Cat's Cradle, tratta dal romanzo di Kurt Vonnegut e che era stata annunciata tempo fa.

Proprio come accaduto per il film su Doctor Doom, attualmente bloccato, Hawley indica come causa principale dello stallo della miniserie l'acquisizione di FX da parte della Disney con l'affare 20th Century Fox. Lo ha fatto nel corso della chiacchierata ai microfoni di Deadline nel corso di un evento dedicato alla prossima stagione cinematografica e televisiva. Sul progetto dedicato a Cat's Cradle, Hawley ha dichiarato: "Quello è un altro di quelli tosti dopo l'acquisizione della Disney, dato che si tratta di una serie storica molto costosa, una miniserie tratta da Kurt Vonnegut. Quindi al momento non mi sembra molto probabile. Ma rimango impegnato nel provarci, nel portare il mondo di Vonnegut sullo schermo in un modo che abbia senso. Quello che non so è se posso riuscirci in questo nuovo ambiente lavorativo".

Al termine di questa dichiarazione, Deadline ha aggiunto di aver capito che il progetto della miniserie tratta da Cat's Cradle non è ancora stato cancellato a FX.

Pubblicato nel 1963 ed edito in Italia con il titolo Ghiaccio-nove, il romanzo, scritto dall'autore e saggista statunitense Kurt Vonnegut, è una storia di fantascienza che analizza da un punto di vista satirico i grandi temi della guerra, dei progressi scientifici e della religione focalizzando l'attenzione su uno scrittore intenzionato a redigere un resoconto su come gli scienziati che inventarono la bomba atomica trascorsero la giornata del 6 agosto 1945, giorno della devastazione di Hiroshima.

Noah Hawley avrebbe dovuto occuparsi anche della sceneggiatura ed esserne il produttore esecutivo. Ovviamente adesso i tempi si allungheranno sensibilmente e qualora dovesse essere confermata da Disney e FX bisognerà attendere la fine degli impegni del regista sul nuovo Star Trek su cui sta attualmente concentrando i propri sforzi.