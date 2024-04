Catapultati ad Hawkins con il Monopoly di Stranger Things in SUPER SCONTO

Amazon è impazzita e abbassa vertiginosamente il prezzo del set Monopoly di Stranger Things, portando il gioco da tavolo ad una cifra mai vista. Un pezzo da collezione a cui gli appassionati della serie TV Netflix non possono dire proprio di no.

Della qualità con cui vengono realizzate le versioni di Monopoly dedicate ai diversi fandom non c'è mistero: si tratta come sempre di ottime trasposizioni, davvero irrinunciabili per chi ha amato ora questo film, ora questa serie TV, ora questo videogioco. A tal proposito, vi abbiamo raccontato la vera storia di Monopoly in uno speciale uscito qualche tempo fa. Dalle oltre 400 recensioni presenti ora su Amazon nella pagina dedicata al prodotto, emerge quanto la cura maniacale dei produttori sia stata fondamentale nel donare a questo Monopoly un valore ben superiore alla cifra a cui viene venduto.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Di fatto, grazie allo sconto Amazon derivante da una offerta a tempo, potrete gustarvi tutto il bello che ha da offrire il Monopoly di Stranger Things a soli 16,30€. Un taglio netto del 59% dal prezzo di listino originale, fissato a 39,99€, e del 15% dal prezzo più basso dell'ultimo periodo, fissato a 19,22€. Occasione d'oro per tutti coloro i quali stessero tenendo d'occhio questo meraviglioso set da tempo, sceso finalmente sotto la soglia dei 17€.

