Catbug: il creatore di Adventure Time al lavoro sul nuovo show animato

Secondo quanto riportato da Deadline, Frederator Studios, divisione della Wow! Unlimited Media responsabile per la creazione di Adventure Time, sta sviluppando una serie su Catbug, property molto popolare di questi tempi tra la Generazione Z e le GIF animate del mondo di TikTok.

Lo studio sarebbe al lavoro quindi su una serie da distribuire sui classici network, per poi allegare a questa tutto un lavoro sui social network e il marketing, come cortometraggi per il web, e-book e fumetti per il web. Pendleton Ward, creatore di Adventure Time, è tra i principali creatori di Catbug. Il personaggio del titolo è comparso per la prima volta nella serie di Frederetor, Bravest Warriors, che ha raggiunto circa 25 milioni di visualizzazioni e più di 400mila like nel video con appunto Catbug. Su TikTok, il personaggio ha generato 135 milioni di visualizzazioni, mentre le GIF con Catbug presenti su Giphy.com hanno superato le 200 milioni di unità.

La Frederator, oltre che per Adventure Time su Cartoon Network, è celebre anche per Casltevania, attualmente in streaming su Netflix, e Bee & Puppycat prodotta per il canale YouTube Cartoon Hangover. Lo studio è stato fondato da Fred Seibert, specialista in animazione che ha iniziato la propria carriera su MTV e Nickelodeon, proprio nel periodo in cui queste due realtà emergevano con solidità.

Catbug è diventata "un vero meme nella cultura di internet, dalle parodie ai riferimenti alle sue battute migliori nello show", ha detto Seibert.

Tra gli show prodotti dalla Wow! Unlimited, nel corso della sua recente evoluzione dal settore dell'intrattenimento per bambini, ci sono anche Castlevania, ReBoot: The Guardian Code, Barbie Dreamhouse Adventures (con Mattel) e Spy Kids Mission Control. E' anche responsabile di Bee & PuppyCat e Costume Quest, in streaming su Amazon Prime Video.

Conclusasi con la decima stagione, Adventure Time tornerà con uno special annunciato su HBO Max.