Catch-22: la casting director è rimasta stregata da Christopher Abbott

Durante un panel tenuto da Hulu e chiamato "Art of Casting", la casting director di Catch-22 Rachel Tenner ha rivelato che trovare il protagonista della miniserie è stato più facile del previsto, e questo grazie al talento naturale di Christopher Abbott, interprete di John Yossarian nello show diretto da George Clooney.

"Volevamo qualcuno di divertente e con i piedi per terra che fosse anche un leader - tutte grandi qualità," ha detto Rachel Tenner. "E ho pensato subito 'Oh, è Chris Abbott'. E' venuto a fare un provino, che è durato circa due giorni, e abbiamo fatto tutto il processo ma i ragazzi già sapevano quando l'hanno visto. E non capita spesso."

Ha avuto una simile esperienza anche Sharon Bialy, casting director di The Act che durante la stessa intervista ha rivelato di aver subito trovato in Calum Worthy il perfetto interprete del protaonigsta: "Era straordinario. Un pomeriggio sono venuti i registi e i produttori, normalmente dico 'Vai a casa e pensaci su'. Ma questa volta ho detto 'Non andare a casa, non pensare a niente. Torna semplicemente qua tra un'ora'".

Prodotta, diretta e interpretata George Clooney, Catch-22 è tratta dall'omonimo romanzo di Joseph Heller conosciuto in Italia come Comma 22, titolo che fa riferimento ad un cavillo (finzionale) del codice militare americano secondo cui chi è pazzo non può chiedere di essere esentato dalle missioni in volo, e invece chi chiede di esserne esentato non è pazzo. Lo show è distribuito in Italia da Sky Atlantic. Qui potete trovare le nostre impressioni su Catch-22 e il suo trailer ufficiale.