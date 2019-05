Catch-22, da domani su Sky la serie diretta e prodotta da George Clooney

Debutta domani sera in Italia Catch-22, la nuova serie originale Sky prodotta, diretta e interpretata da George Clooney. Gli episodi, due alla settimana, andranno in onda il martedì alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, e in streaming su NOW TV.

Catch-22 è tratta dall’omonimo romanzo di Joseph Heller, considerato un caposaldo della letteratura antimilitarista e tradotto in Italia col titolo Comma 22. Il titolo fa riferimento a un paradossale cavillo (in realtà inesistente) del codice militare americano, secondo il quale chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di esserne esentato non è pazzo.

Il protagonista della storia, ambientata in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, è John Yossarian (Christopher Abbott), un bombardiere della USA Air Force che, ogni volta che raggiunge il numero di missioni necessario per ottenere il congedo, scopre che la cifra è stata progressivamente aumentata dal Colonnello Cathcart (Kyle Chandler). Cerca così in tutti i modi di essere esonerato dalle missioni, ma a causa del Comma 22 non può ricorrere al sotterfugio di fingersi pazzo.

Il resto del cast è composto da George Clooney, che interpreta il Tenente Scheisskopf (George Clooney), Hugh Laurie, il celebre Dr. House, nei panni del Maggiore de Coverley, Grant Haslov, nel ruolo del Dottor Daneeka. Nel cast anche Marcello Giannini che interpreta il tenutario di un bordello romano frequentato dai soldati americani.

La serie è stata accolta positivamente negli Stati Uniti, dove The Hollywood Reporter l’ha definita “ambiziosa e con un cast stellare”. Secondo il Washington Post, Catch-22 è “girata splendidamente” e racconta “una storia umoristica e tragica di un uomo cambiato per sempre dalla guerra.”

Dai un'occhiata al trailer di Catch-22.