Catch-22, Grant Heslov parla dell'esperienza sul set

I tentativi di adattare sullo schermo il romanzo Catch-22 sono stati finora fallimentari. Il film di Mike Nichols del 1970 si rivelò un flop. L’episodio pilota per la CBS interpretato tre anni dopo da Richard Dreyfus non ebbe seguito. Ma con la serie coprodotta da Hulu e Sky le cose sono cambiate.

Intervistato da Variety, l’attore Grant Heslov, che in Catch-22 interpreta il Dottor Daneeka (oltre ad essere, come George Clooney, tra i produttori esecutivi), ha parlato di com'è stata la lavorazione della serie. Ha raccontato di aver deciso di partecipare al progetto, nonostante i precedenti nefasti, per “diversi motivi. Uno è che sembrava una sfida. Non è mai un brutto momento per parlare dell'assurdità della guerra, e mi è sembrato giusto esplorare un romanzo del genere e farne uno spettacolo di circa sei ore”.

Heslov, tuttavia, era inizialmente perplesso ed era intenzionato a rifiutare il ruolo, ma si è convinto leggendo la sceneggiatura. La regia dei sei episodi, inoltre, doveva essere equamente divisa tra lui e Clooney, ma i due hanno deciso di coinvolgere anche Ellen Kuras (ognuno dei tre dirige due episodi). “Volevamo che facessero parte del progetto più donne possibile", spiega. “Volevamo una regista donna, una montatrice donna, e così abbiamo pensato ad Ellen. È difficile purtroppo trovare registe disponibili e con una certa esperienza.”

Grant Heslov ha poi parlato dell’interpretazione del protagonista, Christopher Abbott (John Yossarian): “È un attore straordinario. Quando ha cominciato il provino io e George ci siamo guardati e abbiamo capito che era la persona giusta. È stato difficile per lui, perché è presente in quasi tutte le scene. Un giorno abbiamo incastrato tutto in modo che io potessi girare una scena dell’episodio 5 al mattino, poi George avrebbe diretto una scena sullo stesso set, con gli stessi attori, dell'episodio 4, e infine Ellen ne avrebbe diretto una dell’episodio 2. Abbiamo dovuto fare i salti mortali.“

Catch-22 debutta domani su Sky Atlantic. Guarda il trailer di Catch-22, mini-serie in sei episodi.