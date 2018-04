Catch-22: scambio di ruoli tra la new entry Kyle Chandler e George Clooney

Dopo essere stato inizialmente messo sotto contratto George Clooney per la parte da protagonista nella nuova serie limitata Catch-22, il ruolo sarà invece interpretato dalla new entry Kyle Chandler.

Secondo quanto riportato da ComingSoon, infatti, Clooney non interpreterà più il ruolo Colonnello Cathcart (che andrà a Chandler), bensì quello più defilato di Scheisskopf. Una scelta dettata anche dal fatto che Clooney figura anche come produttore esecutivo e co-regista della serie militata prodotta e distribuita da Hulu. Chandler, quindi, si aggiunge ai già confermati Christopher Abbott e Hugh Laurie, quest’ultimo già al fianco di Clooney in Tomorrowland della Disney.

Partner di Clooney nella serie in sei parti ci sarà il fido Grant Heslov, entrambi produttori esecutivi. Gli altri produttori includono Richard Brown e Steve Golin, mentre alla sceneggiatura troveremo Luke Davies e David Michod. Anche Ellen Kuras produrrà Catch-22 e dirigerà due episodi.

Sinossi: Basata sul romanzo omonimo di Joseph Heller con lo stesso nome, Catch-22 è la storia dell'incomparabile e astuto scansafatiche Yossarian (Christopher Abbott), un bombardiere della US Air Force nella seconda guerra mondiale che è furioso perché migliaia di persone che non ha mai incontrato stanno cercando di ucciderlo. Ma il suo vero problema non è il nemico, ma piuttosto il suo esercito che continua ad aumentare il numero di missioni che gli uomini devono compiere per completare il loro servizio. Tuttavia, se Yossarian tentasse di evitare i suoi incarichi militari, si troverebbe in violazione del Catch-22, una sinistra regola burocratica che specifica che la preoccupazione per la propria sicurezza di fronte a pericoli che sono reali e immediati è il processo di una mente razionale; un uomo è considerato pazzo se continua volentieri a compiere pericolose missioni di combattimento, ma una richiesta di rimozione dal dovere è una prova di sanità mentale e quindi lo renderebbe ineleggibile per essere sollevato dal dovere.