Catch22: prime immagini ufficiali della serie Hulu con George Clooney

Grazie ad Entertainment Weekly possiamo mostrarvi le prime immagini ufficiali di Catch22, la mini-serie prodotta da Hulu con protagonista la star George Clooney.

Dopo settimane di notizie sul cast, finalmente la serie sulla Seconda Guerra Mondiale tratta dall'acclamato romanzo di Joseph Heller si rivela con alcuni scatti. Potete trovarli in calce all'articolo.

"La mia reazione iniziale è stata, 'No, non ho intenzione di fare Catch-22'", ha detto Kyle Chandler ad Entertainment Weekly. "Ma poi ho letto il romanzo e ne sono rimasto immediatamente affascinato."

Il cast di Catch 22, oltre a Clooney nei panni del comandante Scheisskopf, vanta nomi importanti come Hugh Laurie, Giancarlo Giannini, Kyle Chandler, Jay Paulson e Tessa Ferrer. La storia segue fedelmente quella narrata dal romanzo ed è incentrata su John Yossarian (Christopher Abbott), un aviatore statunitense di stanza in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. John, pilota bombardiere, è ossessionato dal pensiero che un gran numero di sconosciuti voglia ucciderlo e ha un unico desiderio: sopravvivere al numero di missioni obbligatorie al fine di ottenere il congedo e tornare finalmente a casa.

Il problema è che i suoi superiori, di volta in volta, continuano ad affidargli altre missioni. A quel punto, John si vede costretto ad elaborare un piano per ottenere la sospensione dall'obbligo di volare: per attuarlo, però, per prima cosa dovrà dimostrare di essere diventato pazzo.

Il cortocircuito avviene quando entra in gioco il paradosso noto in campo militare come Comma 22: il solo fatto di fare richiesta di smettere di volare sottolinea la sua sanità mentale, dato che solo un pazzo accetterebbe di continuare a volare ...

Catch 22 arriverà su Sky Atlantic nel corso della primavera 2019.