Cate Blanchett in lotta per i diritti delle donne nel nuovo trailer di Mrs. America

Hulu ha pubblicato online un nuovo, intenso e promettente trailer ufficiale per una delle novità drama più attese della stagione, la Mrs. America con Cate Blanchett, serie televisiva dedicata alla lotta per i diritti delle donne, al Movimento per la Liberazione delle Donne, e diretta da Anna Boden e Ryan Fleck (Captain Marvel).

La serie s'ispira ad una storia vera e, per quanto possa apparire inverosimile, non tutte le donne vedevano di buon occhio le lotte femministe: tra loro colei che fece maggiormente sentire la sua voce fu Phyllis Schlafly (Blanchett), la quale condusse persino una marcia contro lo storico emendamento sull'uguaglianza dei diritti negli Stati Uniti.

"Non sono contro le donne che lavorano fuori casa", dice nel trailer. "Ciò a cui sono contrario è il movimento di liberazione delle donne".

Tra e sostenitrici dell'anti-causa, seppur con qualche remora, anche il personaggio di Sarah Paulson che questa volta vestirò i panni di una tranquilla moglie e madre, ruolo ben diverso da quelli solitamente ricoperti dall'attrice in American Horror Story, per la quale tornerà nella decima stagione.

A schierarsi sul frangente opposto del dibattito c'è invece un variegato gruppo di donne che lottano per l'uguaglianza, tra cui la deputata Shirley Chisholm (Uzo Aduba di Orange is the New Black), l'icona femminista Gloria Steinem (Rose Byrne di X-Men), l'autrice Betty Friedan (Tracey Ullman) e la stratega politico Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks di Charlie's Angels).