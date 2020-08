Caterina Balivo crisi archiviata: si gode l'estate tra risate e sexy bikini

Caterina Balivo torna a sorridere dopo le lacrime che hanno segnato le sue ultime apparizioni televisive. Archiviata l'esperienza di Vieni da me, la conduttrice si gode le vacanze nella bella Favignana in compagnia della sua famiglia, e tra fragorose risate bikini provocanti sembra aver finalmente ritrovato il buonuomore.

L'isola le è cara sin dall'infanzia perchè qui trascorreva le estati con i suoi genitori. Qui ha ritrovato le amiche di lunga data per serate pazze, e proprio qui la sorella Sarah ha deciso di celebrare il suo matrimonio.

"Grata per queste giornate con le mie amiche di sempre, con mia sorella e i nostri bambini nel posto dove ci scatenavamo a diciott’anni a ballare fino a tardi puntando diritto alla cornetteria alle 6:00 del mattino", scrive Caterina in un post su Instagram. "Passa il tempo e sono felice di averlo vissuto sempre come avrei voluto".

Le foto di lei in costume mostrano un corpo perfetto, che non sembra minimamente subire il peso delle due gravidanze. Grandi sorrisi e sexy scollature riscaldano la sua estate. I momenti tristi sembrano essere solo un brutto ricordo. Ora bisognerà vedere cosa farà nella prossima stagione televisiva, visto la sua esclusione dai palinsesti Rai. Il suo futuro sarà ancora in Rai o passerà a Mediaset? Non ci resta che attendere per scoprirlo.