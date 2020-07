Caterina Balivo esclusa dai nuovi palinsesti Rai, quale sarà il suo futuro?

Stamattina sono stati presentati i palinsesti Rai per la prossima stagione e, tra i grandi assenti figura anche Caterina Balivo. Questo sembrerebbe chiarire che la nota conduttrice della fascia pomeridiana avrebbe definitivamente detto addio alla rete.

La definitiva chiusura di Vieni Da Me, nonostante gli ottimi ascolti, aveva insospettito molte persone. La Balivo aveva detto di voler intraprendere altre strade dopo la conduzione nel corso degli anni dello stesso tipo tra cui figurano: Festa Italiana, Pomeriggio sul 2 e Detto Fatto.

La decisione sarebbe stata dettata anche dal desiderio di godersi un po' di più la sua famiglia, spesso trascurata per i molti impegni lavorativi. La Balivo avrà maturata tale decisione quasi certamente durante la quarantana, quando lei come tutti gli altri italiani, avrà avuto molto tempo per riflettere sulla propria carriera.

I malpensanti credono che l'addio al programma della Rai possa segnare un prossimo approdo a Mediaset, anche se, dalla rete avversaria non giungono conferme a riguardo. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. Intanto il suo posto nella fascia pomeridiana verrà assegnato a Serena Bortone che, lascerà a sua volta la conduzione di Agorà, storico programma mattutino di politica, per prendere le redini del nuovo contenitore di intrattenimento chiamato Ogni mondo è paese. Ci attende dunque una stagione ricca di novità come rivelato dai palinsesti.