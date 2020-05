Caterina Balivo lascia Vieni Da Me: ecco il motivo!

Caterina Balivo ha annunciato che lascerà Vieni da Me. La conduttrice aversana, infatti, si prenderà un periodo si pausa ma, contrariamente a quanto ipotizzato da molti, non si dedicherà ad un altro programma targato Rai.

Dietro la decisione ci sarebbe la voglia di dedicarsi alla famiglia. La notizia era nell'aria già da tempo ed i colleghi di CheTvCheFa avevano preannunciato una decisione di questo tipo. Al suo posto dovrebbe arrivare Francesca Fialdini, che però non condurrà Vieni Da Me, ma un nuovo programma.

Quello di oggi è quindi l'ultimo episodio dello show della Balivo, in quanto dal 1 Giugno tornerà Pierluigi Daco con Io E Te.

“Questa per me è l’ultima puntata. Pensate, sono trascorsi quindici anni da quando vi dico buon pomeriggio” ha affermato. "Ripenso a Festa Italiana, Pomeiggio sul 2, Detto Fatto, Vieni da Me, e in particolar modo il successo di questi ultimi due anni mi ha davvero ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. E questi momenti così difficili per tutti noi mi hanno davvero insegnato a dare il giusto valore alle cose e a trovare il coraggio di lasciare questo porto meraviglioso, prestigioso e sicuro, che anch’io ho aiutato a costruire, che è Vieni da Me. Quindi davvero è arrivato il tempo di rifare nuove esperienze, per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case. Mi mancherete tantissimo e vi ringrazio perché ogni volta davvero ci avete dato la spinta per raggiungere quel porto che sognavamo così, come meta finale. Io però sono sicura di una cosa: che noi non ci perderemo di vista".

Già al ritorno di Vieni Da Me, la Balivo aveva confessato che l'umore non era al massimo a causa della difficile situazione vissuta in quarantena, quando come milioni di italiani è stata costretta a rimanere a casa ed è stata privata di tutte le libertà. In molti avevano intravisto in quelle dichiarazioni un possibile preambolo di quello che si è poi rivelato veritiero.

E' però probabile che la Balivo continui a restare nel circuito Rai anche al termine di questo periodo di pausa: il direttore Stefano Coletta infatti non ha mai nascosto la propria ammirazione per la presentatrice.