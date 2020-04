Caterina Balivo spaventa i fan: 'Non so se tornerò in TV'

Nel corso di un'intervista tenuta su Instagram con Aldo Vitali, il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Caterina Balivo ha discusso del futuro della televisione italiana a seguito della pandemia del Coronavirus. Anche la TV infatti si sta preparando alla fase due dell'emergenza sanitaria, ma cosa ne sarà dei programmi condotti dalla Balivo?

La presentatrice è una dei volti più amati della TV italiana, ma non sa se e quando tornerà in onda. "Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango. Penso non ci sia un clima adatto per il mio programma" ha confessato durante la diretta. Per quanto concerne la prossima stagione, si è lasciata andare ad un "Dio vede e provvede", ma ha comunque riconosciuto che "il clima non è delle migliori, e non so se è il momento giusto per tornare. Io non sono un'attrice".

Anche la Balivo, come tutti, sta passando la quarantena a casa con la famiglia, il marito ed i figli e tra una pizza ed un allenamento sta anche dedicando del tempo alle lezioni online. Ai follower è solita consigliare ricette e segreti di bellezza e makeup. Su Instagram insieme al marito Guido Maria Brera ha dato il via ad un formato creato "My Next Book" in cui parlano con una scrittrice o scrittore di vari temi d'attualità.

Di recente il Coronavirus ha anche fermato Detto Fatto, il programma che in precedenza era condotto proprio dalla Balivo, prima di passare a "Vieni da me".