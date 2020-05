Caterina Balivo torna con Vieni da me: il discorso commosso della presentatrice

Dopo il ritorno di Federica Panicucci a Mattino5, la fase 2 è iniziata anche per i programmi Rai. Questo pomeriggio è infatti tornata in studio Caterina Balivo con il suo "Vieni da me", andato in onda in uno studio vuoto che ha commosso la presentatrice.

Oltre alla Balivo infatti in studio ci sono solo i cameraman ed i produttori, oltre agli ospiti Lorenzo Farina, Simon and the Stars e Marco Baldini.

La Balivo ha anche voluto ringraziare Lorella Cuccarini ed Alberto Matano che negli ultimi due mesi ha occupato la fascia lasciata scoperta dal suo programma.

"Eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti, lo dico con grandissima emozione. Siamo in diretta e fatemi ringraziare Alberto Matano e Lorella Cuccarini che ci hanno tenuto compagnia in questi due mesi proprio in questa fascia. Il mio grazie a loro da parte di tutta la squadra di Vieni da me" ha affermato la Balivo, che ha ripreso dalle vecchie abitudini: La Cassettiera che storicamente ha aperto il programma.

Tra gli ospiti c'è stato anche Carlo Conti, ovviamente collegato da casa in quanto la normativa sull'emergenza sanitaria non consente ancora tutti gli spostamenti. L'ex direttore artistico di Sanremo ha anche parlato della sua esperienza teatrale con Pieraccioni e Panariello, e della quarantena.