Caterina Balivo torna con Vieni da me: 'L'umore non è al massimo'

Mancano pochi giorni al ritorno in diretta del programma TV "Vieni da me", condotto da Caterina Balivo, come avevamo annunciato in precedenza.

Il programma che ha subito la fase di stop a partire dal 13 marzo, tornerà in onda da lunedì 4 maggio durante i pomeriggi di Rai1. Con il lockdown la Balivo si è dedicata alla rubrica "My Next Book" sul suo profilo Instagram, in cui chiacchiera di libri con alcuni scrittori.

Proprio in una puntata del suo talk show informale, Caterina Balivo ha ammesso di non sentirsi a suo agio nel riprendere "Vieni da me" in un clima tanto particolare: "Devo dire la verità l’umore non è al massimo e spero giorno dopo giorno in diretta di recuperare. Non vorrei sentirmi fuori luogo".

Il format del programma TV è basato su interviste a tu per tu tra la conduttrice e gli ospiti, in un ambiente che mette gli intervistati a proprio agio, dove svelano nel corso della chiacchierata alcuni retroscena della loro vita, e portandoli spesso ad un profondo coinvolgimento emotivo. Mancando questa formula, secondo Caterina Balivo, verrebbe snaturato il programma.

E poi aggiunge: "Torniamo lunedì ma in maniera diversa rispetto al passato, perché non avremo gli ospiti in studio se non quelli Rai, saremo senza pubblico. Inizialmente ci saranno sorrisi forzati."

Intanto la Rai si prepara per il programma TV di Maurizio Costanzo, "Album di famiglia", e la Mediaset manda in onda Casa Vianello, mentre si attende il ritorno di molti degli show televisivi interroti dall'emergenza Coronavirus.