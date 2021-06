Caterina Balivo dice no alla tv: 'Basta con gli impegni quotidiani'

Dopo aver lasciato Vieni via con me, Caterina Balivo ha deciso di rinunciare momentaneamente alla televisione per dedicarsi a nuove esperienze lavorative e anche per dare maggiore attenzione alla sua famiglia.

"Quando ho scelto di prendere una pausa dalla tv ho cominciato a pensare che quando si dice un 'no' la vita può cambiare in meglio e in peggio. Parlando con le mie amiche ho scoperto che tutte avevano un 'no' nella propria vita, una sorta di ‘Sliding Doors’ che condiziona tutto. É capitato anche a me". Così è nata l'idea del podcast Ricomincio dal no, dove la conduttrice intervista personaggi famosi alla ricerca di quel no che ha influenzato per sempre la loro vita.

Poi aggiunge: "Dodici anni fa ho subito un'ingiustizia. Vivevo a Roma, avevo anche comprato casa. Conducevo Festa Italiana che aveva successo e qualcuno ha deciso di non affidare più a me il programma. Vissi quel 'no' come una tragedia. Mi furono proposte trasmissioni meno importanti che rifiutai. Per fortuna frequentavo un ragazzo che viveva tra Roma e Londra, Guido Maria Brera, l’uomo che poi è diventato mio marito, e mi sono trasferita a Milano".

Sulla tv ha poi aggiunto: "Sì, per me non sarà più un impegno quotidiano come è stato finora. Dopo 15 anni di live quotidiani e di giornate trascorse tra studio e redazione, ho deciso di fare altro. L'ho capito in quest’anno di pandemia. Il mondo ha rallentato e ho rallentato anche io. Ho voglia di vivere la quotidianità in maniera diversa. Poter fare interviste senza l'ansia della tv, sognare nuovi format, mangiare a casa a pranzo, non essere per forza performante tutti i giorni e mostrare che va tutto bene anche se intorno ti crolla il mondo, stare coi miei figli".