Caterina de' Medici, Starz ordina una serie tv dal titolo The Serpent Queen

Starz sta per aggiungere un'altra serie in costume alla sua lista di prodotti tv, ordinando un dramma su Caterina de' Medici dal titolo The Serpent Queen. Si tratta di una serie da otto episodi basata sul libro 'Catherine de Medici: Renaissance Queen of France' di Leonie Frieda, che verrà scritta da Justin Haythe (Revolutionary Road).

Ecco la descrizione di Starz sulla serie tv:"Considerata una straniera come tante, comune e semplice, Caterina de' Medici è sposata nella corte francese del XVI secolo come un'adolescente orfana che dovrebbe portare una fortuna in dote e produrre molti eredi, solo per scoprire che suo marito è innamorato di una donna più anziana, che la sua dote non è stata versata, e non è in grado di concepire un erede. Tuttavia, grazie a intelligenza e determinazione, riuscirà a mantenere vivo il suo matrimonio e padroneggiare quella carneficina che è la monarchia meglio di chiunque altra, governando la Francia per 50 anni".



Justin Haythe ha commentato così il progetto:"Scrivere di Caterina e della sua storia è stato davvero emozionante in quanto lei è un personaggio molto complesso che si trasforma poi in un'abile sovrana, combattendo straordinarie difficoltà politiche e personali durante il suo regno; è una regina che sfida le convenzioni, poiché fa affidamento sul suo intelletto, il suo insolito entourage e una sorta di magia nera che ispira, secoli dopo, le regine cattive delle fiabe".



La serie è prodotta per Starz da Lionsgate Television. Starz negli anni passati ha prodotto serie come Hightown con James Badge Dale e The Spanish Princess con la prima foto ufficiale che potete scoprire sul nostro sito.