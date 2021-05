Caterina la Grande, i produttori della serie trasporranno in TV un libro non ancora uscito

Ancora prima di essere pubblicato, il romanzo Love Marriage scritto da Monica Ali è già pronto a sbarcare sul piccolo schermo. Ad occuparsi dell'adattamento televisivo sarà New Pictures, casa di produzione dietro allo show HBO Caterina la Grande e alla miniserie Des con David Tennant.

Il libro racconta la storia della dottoressa 26enne Yasmin Ghorami, la cui vita prende una svolta imprevista quando fa la conoscenza della madre femminista della sua fidanzata. Mentre Yasmin deve smantellare le proprie convinzioni sulle persone a lei più care, sarà anche costretta a chiedersi cosa vuole veramente in una relazione e cosa significa in realtà un "matrimonio d'amore".

Secondo quanto riportato da Deadline, la compagnia di proprietà di All3Media lavorerà insieme alla scrittrice per trasporre la storia del libro, il quale è descritto come un'esplorazione della psicologia delle relazioni. "Quella che inizia come una straordinaria commedia sociale si sviluppa in una storia di due culture, due famiglie e due persone che cercano di capirsi" si legge sul sito.

Il romanzo verrà pubblicato a marzo 2022 da Virago. Elaine Pyke, direttrice creativa di New Pictures, ha commentato così l'annuncio: "Monica è una scrittrice unica e capace di creare personaggi ricchi e complessi, storie avvincenti ed esplorare la nostra comunità tipicamente britannica."

La Ali ha aggiunto: "Vivo con questi personaggi da anni e, anche se li conosco bene, portarli sullo schermo sarà una sfida entusiasmante. Ho molto da imparare."