Caterina la Grande è la protagonista del nuovo trailer di The Great, nuovo show di Hulu

Dopo l'annuncio della nuova serie di Hulu intitolata Utopia, il celebre network ha condiviso un nuovo trailer sulla serie storica intitolata The Great e incentrata sulla figura di Caterina II di Russia.

Il video, che trovate in calce alla notizia, ci permette di dare un primo sguardo alla serie con protagonista Elle Fanning, nei panni di Caterina II, e Nicholas Hoult, interprete del sovrano del futuro sovrano Pietro III. Insieme a loro saranno presenti Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield e Douglas Hodge. Come potete vedere dal filmato si tratta di una rivisitazione della storia del regno russo ambientata nel diciottesimo secolo, il tutto verrà raccontato però con un taglio satirico ed umoristico.

L'opera è stata scritta, prodotta ed ideata da Tony McNamara, famoso per il suo film del 2018 "La Favorita", lungometraggio in costume candidato a 10 Premi Oscar e con protagonista Olivia Colman, vincitrice del Premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista. The Great farà il suo esordio il 15 maggio sulla piattaforma streaming di Hulu. Non sappiamo ancora l'eventuale data di uscita in Italia della serie, anche se siamo sicuri, visto i nomi collegati al progetto, che avremo maggiori informazioni nelle prossime settimane. Nel frattempo l'ex CEO della Disney ha parlato di un eventuale arrivo di Hulu in Italia.