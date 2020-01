Caterina Scorsone di Grey's Anatomy celebra la nascita della terza figlia

Il 2020 di Caterina Scorsone e del marito Rob Giles è iniziato con buoni motivi per festeggiare, dato che la coppia ha dato il benvenuto alla nascita della terza figlia. L'attrice, che i fan di Grey's Anatomy conoscono per la parte di Amelia Shepherd ha infatti condiviso una prima immagine della neonata e ne ha rivelato il nome.

"Arwen è arrivata!" ha scritto Scorsone su Instagram, a corredo dell'immagine che trovate in calce all'articolo. "La nostra famiglia vi augura un buon anno nuovo, un felice nuovo decennio e un cuore felice, rinnovato dall'amore in ogni momento splendido".

Prima di Arwen, Scorsone e il marito hanno avuto altre due figlie, Eliza nel 2012 e Paloma in 2016.



Un aspetto curioso è che, mentre Scorsone celebra il lieto evento, il suo personaggio in Grey's Anatomy si trova proprio nel bel mezzo di una gravidanza. La vicenda, inoltre, ha avuto una svolta inaspettata nel finale di metà stagione, con il colpo di scena riguardante Amelia che ha suscitato diverse reazioni negative da parte dei fan.



Ricordiamo che l'ultimo episodio di Grey's Anatomy andato in onda ha posto le basi per un crossover di due ore con lo spin- off Station 19 e che fungerà anche da première di quest'ultima. Suddetto crossover sarà trasmesso il 23 gennaio sulla ABC.



In Italia, i nuovi episodi hanno debuttato su Fox e per maggiori informazioni vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su Grey's Anatomy 16.