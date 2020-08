Catherine Spaak svela le ragioni del forfait all'Isola dei Famosi: 'Sono stata ingannata'

Come molti ricorderanno, Catherine Spaak nel lontano 2015 era uno dei concorrenti all'Isola dei Famosi ma, decise di abbandonare il gioco ancor prima del suo inizio. Molti furono i dubbi su questo eventi e si parlò addirittura di una furente lite con la produzione del programma. Ora l'attrice ha svelato le ragioni del suo prematuro addio.

Intervistata da "Il Resto del Carlino" ha detto: "Ero stata ingannata. Mi avevano prospettato una partecipazione completamente diversa, con un aspetto più intimista". Fortunatamente la Spaak non ha dovuto pagare nessuna penale, in quanto il suo contratto prevedeva di poter lasciare il gioco in qualsiasi momento.

L'attrice ha raccontato di aver accettato di sbarcare in Honduras per farsi una certa pubblicità ma che, non ne sarebbe derivata poi così tanta dal programma: "Certo, la pubblicità aiuta dal punto di vista finanziario. Io ne ho fatta tanta ma tante le ho rifiutate: carta igienica, brodo. Però, posso dire che né la pubblicità né l'Isola dei Famosi mi hanno cambiato la vita...".

Catherine Spaak ha poi raccontato di non aver voluto accettare le avances di un dirigente della Mediaset e, per tale ragione sarebbe stata allontanata da Forum programma brillantemente condotto dal 1985 al 1988: "Già negli anni '70 denunciai questo stato di cose e la cosa suscitò clamore. Ma le colleghe attrici dissero che era capitato solo a me. Purtroppo questo atteggiamento coinvolge le stesse donne".