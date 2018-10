Catherine The Great: ecco Helen Mirren nei panni della Regina!

L'immagine mostra la Mirren nelle vesti dell'Imperatrice Caterina la Grande mentre si trova nelle sue stanze private. Catherine the Great è una serie che si svilupperà in quattro puntate che scava nei meandri della politica e della vita della corte tumultuosa e sessualmente disinvolta della più potente monarca donna che la storia ricordi.

Caterina esercitò il potere supremo su tutta la Russia per quasi metà del 18° secolo: era forte, indipendente, brillante, intelligente e sessualmente libera; la vera definizione della donna moderna. Catherine the Great è una mini-serie prodotta da Origin Pictures e New Pictures; andrà in onda su Sky Atlantic e sul servizio di streaming TV NOW TV.

Nel Regno Unito e in Irlanda, in Italia (su Sky Atlantic), in Germania, Austria e Spagna la serie sarà disponibile già dal prossimo anno. La sceneggiatura è di Nigel Williams e diretta da Philip Martin.

La miniserie, che inizierà a girare entro la fine di quest'anno, seguirà Caterina negli anni finali del suo regno e tratterà la vicenda della sua relazione appassionata con Grigory Potemkin. Tra scandali, intrighi e immensi conflitti, questa è una storia che parla di amore ossessivo: i due infatti non si sposeranno mai e svilupperanno una relazione unica, superando i loro avversari e creando, insieme, la Russia come la conosciamo oggi.