Catherine the Great: HBO annuncia la premiere della serie con Helen Mirren

L'emittente televisiva HBO ha stabilito la data di debutto per la sua nuova mini-serie Catherine the Great: lunedì 21 ottobre. Composta da quattro episodi e prodotta in collaborazione con Sky, avrà come protagonisti gli attori Helen Mirren e Jason Clarke.

Dopo Chernobyl, il network statunitense ha realizzato un'altro show basato su eventi storici riguardanti il Vecchio Continente. Helen Mirren nei panni della sovrana è l'alter ego televisivo dell'imperatrice russa Caterina la Grande, mentre Jason Clarke sarà Grigory Potemkin, l'uomo con cui la celebre figura storica ebbe una particolare relazione.

Questa è la sinossi ufficiale: "Protagonista vincitrice del premio Oscar Helen Mirren (La regina, Gosford Park, L'ultima stazione) e Jason Clarke (First Man, Zero Dark Thirty, Mudbound), questo film in quattro parti è ambientato contro la corte politicamente tumultuosa e sessualmente accusata dell'imperatrice russa Caterina la Grande (Mirren) che esercitò il potere supremo in tutta la Russia per quasi la metà del 18 ° secolo. La produzione HBO/Sky segue Catherine verso la fine del suo regno durante la sua relazione appassionata con Grigory Potemkin (Clarke). Tra scandalo, intrighi e immensi conflitti, sviluppano una relazione unica e devota, superando i loro avversari e insieme fungendo da architetti della Russia moderna attraverso una serie di riforme liberalizzanti".

La serie è scritta da Nigel Williams e diretta da Philip Martin. In attesa della premiere il prossimo 21 ottobre, potete dare uno sguardo al trailer di Chaterine the Great.