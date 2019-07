Catherine the Great: Helen Mirren nel nuovo trailer ufficiale della miniserie HBO

HBO ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di Catherine the Great, l'attesa miniserie che vedrà Helen Mirren nei panni dell'Imperatrice Russa Caterina la Grande. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Lo show seguirà le vicenda dell'Imperatrice negli anni finali del suo regno - ha governato dal 1762 al 1796 - e darà ampio spazio alla vicenda della sua appassionata relazione con Grigory Potemkin. Tra scandali, intrighi e immensi conflitti, lo show è una vera e propria storia di un amore ossessivo: i due infatti non si sposeranno mai e svilupperanno una relazione unica, superando i loro avversari e dando vita, insieme, alla Russia come la conosciamo oggi.

"Quando era giovane sognavo la libertà, sognavo di spezzare le catene" dice la voce fuori campo di Helen Mirren nel trailer. "Ma più invecchi e più le tue scelte si restringono. Perciò ho creato un impero, ma sapeva esattamente cosa stavo facendo."

Nel cast troviamo anche Georgina Beedle, Thomas Doherty, Andrew Rothney, Antonia Clarke, Phil Dunster, Adam El Hagar e Georgina Hale.

Composta da 4 episodi diretti da Philip Martin e scritti da Nigel Williams, Catherine the Great debutterà negli Stati Uniti questo autunno. In Europa la serie sarà distribuita da Sky Atlantic: in calce alla notizia potete dare un'occhiata al trailer pubblicato nei mesi scorsi proprio da Sky.

In occasione del recente Comic-Con di San Diego, HBO ha mostrato anche il nuovo trailer di His Dark Materials e il primo full trailer di Watchmen.