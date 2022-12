Catherine Zeta Jones ha fatto bingo: da Mercoledì a National Treasure: Edge of History

Pochi hanno la fortuna di poter lavorare con i propri registi preferiti, ed è il caso di Catherine Zeta Jones. L'attrice, recentemente apparsa sulla piattaforma Netflix per la serie di Tim Burton Mercoledì che sta battendo ogni record Netflix, sarà anche un terribile villain in National Treasure: Edge of History.

In una recente intervista per Collider (nonché nostra fonte) che potete trovare in calce, l'attrice ha risposto alla domanda di Erri Nemiroff: "[Bruckheimer e Tim Burton] sono due tipi di creatori completamente diversi, ma mi chiedo se ci sia una costante tra i due per te che ti fa dire di sì o lavoreresti con loro in ogni caso o progetto?"

L'attrice ha commentato dicendo che: "Ero sempre 'Quanto vorrei lavorare di nuovo con Jerry Bruckheimer' o anche 'Vorrei recitare in un progetto Burtoniano', e improvvisamente ti arriva proprio quella chiamata lì. Sono sempre folgorata da ciò. Sono sempre entusiasta quando registi che ammiro pensano a me per un personaggio".

Infatti, come ricorda la giornalista di Collider, la Jones ha ricevuto sarebbe stata chiamata direttamente da Tim Burton ed Henry Bruckheimer. Un episodio che le ricorda anche quando l'aveva voluta Steven Soderbergh, con il quale ha girato tre film.

Vi informiamo che la data di uscita di National Treasure: Edge of History è alle porte. Intanto la serie di Tim Burton Mercoledì è in streaming su Netflix: non perdetevela!